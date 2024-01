Ο Τζόρνταν Κλάρκσον πέτυχε triple double, σπάζοντας την... ξηρασία των Τζαζ σε αυτόν τον τομέα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους μέσα στη σεζόν έκαναν οι Τζαζ που επικράτησαν των Μάβερικς μέσα στη Γιούτα με 127-90. Κορυφαίος από πλευράς Μορμόνων ήταν ο άνθρωπος που έχει εμπλακεί σε σενάρια ανταλλαγής τον τελευταίο καιρό. Ο Τζόρνταν Κλάρκσον είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, κάνοντας ένα εντυπωσιακό triple double.

Μάλιστα με αυτό τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιούτα με trople double μετά 1.256 ματς. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς triple double για μια ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Jordan Clarkson's triple-double marks the first for the Jazz in 1,256 regular season games 🚨



That's the longest regular season drought in NBA history 😯 pic.twitter.com/whmrOo57qP