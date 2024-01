Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έψαχνε το δίκιο του αλλά το Last Two Minute Report του NBA δεν του το έδωσε, παίρνοντας το μέρος των διαιτητών για την πολυσυζητημένη φάση στο Τίμπεργουλβς - Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε έξαλλος. Το σουτ του απέναντι στους Τίμπεργουλβς με 2.3'' για το φινάλε μετρήθηκε για δύο πόντους παρότι στις φωτογραφίες που πόσταρε αργότερα ο ίδιος θεωρεί πως πρόκειται για οφθαλμοφανές σφάλμα.

Κάτι που όμως δεν επιβεβαίωσε το Last Two Minute Report. «Με βάση το NBA Replay Center Official δεν υπήρχε ξεκάθαρα και πειστικά οπτικά στοιχεία ότι η αρχική απόφαση ήταν λανθασμένη, οπότε δεν υπήρχε βάση για να αλλάξει αυτή. Όταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς σήκωσε τα πόδια του για το σουτ, το replay δείχνει ότι το δεξί πόδι μετακινείται ελαφρώς τόσο ώστε η άκρη του παπουτσιού να αγγίξει την γραμμή των τριών πόντων».

Το NBA λοιπόν δικαίωσε τους διαιτητές και όχι τον Στίβι Γουόντερ σε αντίθεση με τον ΛεΜπρόν που θεώρησε οφθαλμοφανές με βάση τις φωτογραφίες που πόσταρε, το σφάλμα σε βάρος του.