Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί ο Άντονι Ντέιβις κόντρα στους Χόρνετς.

Οι Λέικερς επικράτησαν εύκολα των Χόρνετς, με τον Άντονι Ντέιβις να είναι πρωταγωνιστής σε άλλο ένα ματς, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Ο Unibrow έβγαλε μια φοβερή φάση κόντρα στις σφήκες, αφού έκανε πόστερ τον Ρίτσαρντς. Όμως στη συνέχεια θέλησε να παίξει με το... μυαλό του αντιπάλου του, όμως οι διαιτητές δεν του χαρίστηκαν και τον χρεώσαν με τεχνική ποινή. Πάντως ο ίδιος δεν φάνηκε να πτοείται.

Δείτε τη φάση

AD posterized Nick Richards and got a tech for staring him down after 👀 pic.twitter.com/i6ELxdJGeR