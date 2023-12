Ο Ντίλον Μπρουκς συνεχίζει να κάνει τον villain του ΝΒΑ με τα τερτίπια του.

Είναι ιδιαίτερος τύπος και όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, του αρέσει να αποτελεί τον villain του ΝΒΑ. Το σίγουρο είναι πως με τον Μπρουκς δεν πλήττεις ποτέ. Και μας το έδειξε και κόντρα στους Πέισερς.

Εκεί σκόραρε απέναντι στον Χαλιμπέρτον και στη συνέχεια πήγε και στάθηκε από πάνω του, προκαλώντας. Ο ηγέτης της Ιντιάνα όμως δεν αντέδρασε και το ματς συνεχίστηκε κανονικά. Ο Μπρουκς πάντως συνεχίζει τα mind games προς τους αντιπάλους του.

Για την ιστορία οι Ρόκετς επικράτησαν των Πέισερς.

Dillon Brooks stood over Hali after this bucket 😂 pic.twitter.com/GFIGmudFUl