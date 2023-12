ΛεΜπρον: «Δεν είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή»

O ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν κρύφτηκε μετά την ήττα των Λέικερς από τους Σέλτικς.

Οι Λέικερς μπορεί να πήραν το In-Season Tournament αλλά από εκείνο το σημείο και μετά, παρουσιάζουν κακή εικόνα στο παρκέ. Οι λιμνάνθρωποι έχασαν τα Χριστούγεννα και από τους Σέλτικς μέσα στο LA, ενώ μετά το τέλος του ματς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν... κρύφτηκε. Χτύπησε το καμπανάκι για την εικόνα της ομάδας.

«Δεν νομίζω πως είμαστε εκεί που θέλουμε για να ανταγωνιστούμε τις κορυφαίες ομάδες», ήταν τα λόγια του Βασιλιά σε Μέσο του LA. O ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 16 πόντους, εννιά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ όμως οι Καλιφορνέζοι μετρούν πια έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες τους.

Δύσκολα τα πράγματα στον πλανήτη των Λέικερς και ο ηγέτης τους προσπαθεί να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, για να μην συνεχιστούν οι ήττες.

