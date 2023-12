O Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Μάβερικς αφού γύρισε τον αστράγαλό του όταν πάτησε έναν υπάλληλο των Μαβς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Οι Μάβερικς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Σπερς, επικρατώντας με 144-119 στο παιχνίδι όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε triple-double με 39 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, απέχοντας πλέον 11 πόντους από τους 10.000 στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Όσον αφορά τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν αγωνίστηκε αφού γύρισε τον αστράγαλό του όταν πάτησε έναν υπάλληλο των Μάβερικς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης!

Ο Γουεμπανιάμα άφησε την μπάλα στο καλάθι και στη συνέχεια πάτησε τον υπάλληλο των Μαβς που βρισκόταν πίσω από την μπασκέτα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του και περνώντας άμεσα στον πάγκο.

Το νο.1 του 2023 NBA Draft δεν αγωνίστηκε για προληπτικούς λόγους. Στη rookie σεζόν του στη λίγκα, μετράει 18.5 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

