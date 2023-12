Με ρεκόρ 1-5 μετά την κατάκτηση του In-Season Tournament και τέσσερις συνεχόμενες ήττες, οι Λέικερς έχουν ένα «must win» παιχνίδι μπροστά τους, όπως ανέφερε ο Άντονι Ντέιβις.

Το πρώτο milestone της χρονιάς για τους Λέικερς έχει ήδη περάσει στην ιστορία. Οι «λιμνάνθρωποι» κατέκτησαν το παρθενικό NBA In-Season Tournament επικρατώντας των Πέισερς και το γιόρτασαν με την ψυχή τους στο Λας Βέγκας.

Ο ΛεΜπρόν συνέχισε να γράφει ιστορία αλλά έκτοτε τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει όπως θα ήθελε ο «βασιλιάς» και η παρέα του.

Μετά τον νικηφόρο τελικό, οι Λέικερς μετρούν ρεκόρ 1-5 και συνολικά τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με τελευταία αυτήν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Lakers are 1-5 since the IST. pic.twitter.com/G8VmyG9E3S