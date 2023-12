Oι Λέικερς έχουν στο στόχαστρο τους τον Ζακ ΛαΒίν και σχεδιάζουν να βάλουν στο πακέτο τον Ράσελ.

Από το ξεκίνημα της σεζόν το όνομα του Ζακ ΛαΒίν παίζει συχνά για ανταλλαγή σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Και τώρα έρχεται ο Jovan Buha του Athletic να βάλει στο παιχνίδι τους Λέικερς. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ των λιμνάνθρωπων, η ομάδα του Λος Άντζελες εξετάζει μια ανταλλαγή με τον Ζακ ΛαΒίν, βάζοντας στην... εξίσωση τον Ντ' Άντζελο Ράσελ

«Για τον ΛαΒίν, νομίζω πως οι Λέικερς εξετάζουν ένα deal βάζοντας τον Ράσελ. Αλλά δεν νομίζω πως μπορούν να πετάξουν περισσότερα από ένα συνδυασμό (π.χ με τον Χατσιμούρα ή τον Βίνσεντ), ένα νέο prospect (Μαξ Κρίστι ή Χουντ-Σίφινο) και ένα protected pick (πρώτου γύρου 2029 ή 2030)», ανέφερε.

Ο ΛαΒίν έχει φέτος 21 πόντους κατά μέσο όρο με 4.9 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ, δίνοντας λύσεις σε αρκετά ματς στους Μπουλς.

