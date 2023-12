Υπόκλιση Σακίλ σε Κάρι: «Μήπως ήρθε η ώρα να μπει στην κουβέντα για GOAT;» (vid)

Ο Σακίλ Ο΄Νίλ υποκλίθηκε στον Στεφ Κάρι και έδειξε που τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος.

Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ ο Στεφ Κάρι. Αναμφίβολα ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Από τους ελάχιστους παίκτες που άλλαξαν το άθλημα και έφεραν πολλά περισσότερα τρίποντα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ έφυγε λίγο από τη ρακέτα και πήγε προς τα... έξω, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον θαυματουργό κύριο που φορά το Νο.30 στους Γουόριορς. Έχει πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα με τους πολεμιστές, έχει κερδίσει MVP τελικών και MVP του ΝΒΑ.

Ξεκάθαρα βρίσκεται στο TOP 10 παικτών στην ιστορία της λίγκας και οδεύει σιγά σιγά και για το TOP 5. Ένας θρύλος του αθλήματος, ένας οδοστρωτήρας όσο έπαιζε που τώρα διαπρέπει σαν σχολιαστής... έσταξε μέλι για τον τεράστιο Κάρι. Ο λόγος για τον σπουδαίο Σακίλ Ο'Νίλ που αναρωτήθηκε αν ήρθε ή ώρα να μπει στην κουβέντα για GOAT.

«Αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών (GOAT). Έπαιζα 20 χρόνια μπάσκετ, ποτέ δεν είδα κάποιον σαν εκείνον», είπε και συμπλήρωσε πως τον τοποθετεί πάνω από τον εαυτό του. Παραδέχθηκε ότι είναι καλύτερος από εκείνον.

Πριν λίγες ώρες ο Κάρι... τρέλαινε κόσμο στη νίκη των Γουόριορς επί των Σέλτικς, σκοτώνοντας τη Βοστώνη στην παράταση με ένα μεγάο τρίποντο σε ματς που τελείωσε στους 33 πόντους και 6/11 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ.

Tυχεροί που ζούμε στην εποχή του και τον απολαμβάνουμε!

Shaquille O’Neal: “I’m wondering if it’s time to start putting [Stephen Curry] as the best player of all time.”



Kenny Smith: “You’d put him over you?”



Shaq: “Yes”



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/mgz2q8AwGm