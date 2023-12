Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος του 2023. Τότε θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Η «τρομακτική», κατά τον Κέβιν Ντουράντ, τριάδα των Φοίνιξ Σανς, με τον ίδιο, τον Ντέβιν Μπουκερ και τον Μπράντλεϊ Μπιλ έχει συγκροτηθεί.

Αλλά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί στο κοινό των Σανς και του ΝΒΑ, παρά μόνο ελάχιστες φορές, μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Κάποιος από τους τρεις, λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να πατήσει στο παρκέ και το όνειρο της συνύπαρξης, γίνεται... εφιάλτης.

Bradley Beal is expected to miss the next two weeks with a right ankle sprain, the Suns announced.



Beal will be re-evaluated at the start of January.