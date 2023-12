Ο Μακ ΜακΚλάνγκ καθήλωσε με τα καρφώματά του στον περσινό διαγωνισμό καρφωμάτων και το ΝΒΑ τον προσκάλεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του All-Star Game 2024 που θα διεξαχθεί στην Ιντιάνα.

Ο Μακ ΜακΚλάνγκ έδωσε ένα απίθανο show στον περσινό διαγωνισμό καρφωμάτων, όντας ο απόλυτος κυρίαρχος και κερδίζοντας τον τίτλο.

Πλέον θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του αφού το NBA προσκάλεσε τον Μακ ΜακΚλάνγκ να συμμετάσχει ξανά στον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All-Star Game 2024 που θα διεξαχθεί στην έδρα των Πέισερς, το Gainbridge Fieldhouse.

Ο ΜακΚλάνγκ είναι ο κορυφαίος παίκτης του μήνα στην G League, με μέσο όρο 25.4 πόντους, 6.3 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ με τη θυγατρική ομάδα των Ορλάντο Μάτζικ.

