Ο Ντρέιμοντ Γκριν πλησιάζει σιγά-σιγά τον Ρασίν Γουάλας για να του πάρει την κορυφή στις αποβολές στη λίγκα.

Το πρόσωπο του... κακού παδιού έδειξε ξανά ο Ντρέιμοντ Γκριν που δεν σταματά να απασχολεί το ΝΒΑ για τους λάθος λόγους. Στο Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είπε να κάνει πάλι του... κεφαλιού του και επέλεξε να γρονθοκοπήσει τον Βόσνιο στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση.

Με αυτήν την αποβολή, ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών έφτασε στις 20 σε όλη του την καριέρα στο ΝΒΑ, κάτι που τον τοποθετεί στην 2η θέση της λιστας. Πλέον... κυνηγά τον μάστερ του είδους, τον ιδιαίτερο Ρασίντ Γουάλας που τις είχε για... πρωινό. O Sheed είχε πανηγυρίσει και πρωτάθλημα με τους Πίστονς το 2004.

Πάντως με τη συχνότητα που δέχεται τις αποβολές ο Ντρέιμοντ, δεν είναι και πολύ δύσκολο να ξεπεράσει τον Γουάλας.

Most ejections in NBA history: Rasheed Wallace - 29 Draymond Green - 20 Dwight Howard - 17 Charles Barkley - 16 Anthony Mason - 16 Shaquille O'Neal - 14 DeMarcus Cousins - 14 Matt Barnes - 13 Reggie Miller - 12 Dennis Rodman - 12 Kenyon Martin - 12 https://t.co/M6gaQoMud6

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8