Ο Κλέι Τόμπσον είπε... όχι σε επέκταση 48 εκατ. δολαρίων που του πρότειναν οι Γουόριορς.

Μετά τον αξεπέραστο Στεφ Κάρι, ο Κλέι Τόμπσον είναι το πιο σημαντικό γρανάζι στις επιτυχίες που έχουν οι Γουόριορς τα τελευταία χρόνια με την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων. Όμως ο σουτέρ των πολεμιστών δείχνει να μην έχει σίγουρη τη θέση του στην ομάδα για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο Τόμπσον απέρριψε διετής επέκταση αξίας 48 εκατ. δολαρίων την offseason που πέρασε και από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση στο... τραπέζι.

Φέτος ο Κλέι μετρά 15.4 πόντους ανά ματς με 39.7% στα σουτ και 34.3% στα τρίποντα, ψάχνοντας σε ορισμένα ματς τον καλό του εαυτό. Λέτε να... σπάσουν οι Splash Brothers μέσα στους επόμενους μήνες;

