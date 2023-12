Ο Ντουράντ απάντησε σε μια ιστορία του Μο Βάγκνερ: «Σκεφτόμουν ότι αυτός ο rookie είναι μα@@@ας» (vid)

Ο Μο Βάγκνερ θυμήθηκε μια ιστορία με τον Κέβιν Ντουράντ και ο «KD» έσπευσε να (του) απαντήσει.

Τα αδέρφια Βάγκνερ ήταν καλεσμένα στο Podcast «The Sixth Man Show» και είχαν πολλά να πουν και να θυμηθούν. Όταν πήρε τον λόγο ο Μο Βάγκνερ γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε ένα περιστατικό από την rookie χρονιά του στο ΝΒΑ και δη σε ματς που αντιμετώπισε τον Κέβιν Ντουράντ.

Συγκεκριμένα τον είχε μαρκάρει και ο «KD» αλλά «δεν κατάλαβα ποιος ήταν εκείνη τη στιγμή. Μου έκαναν φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο ύστερα από pick 'n pop αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν ο Ντουράντ και γύρισα και είπα 'δεν μπορείς να με μαρκάρεις'.»

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο οποίος σχολίασε το εν λόγω Podcast του Μο Βάγκνερ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Φεύγοντας από εκείνο το ματς σκεφτόμουν, ότι αυτός ο rookie είναι μαλ@@@ας».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

I walked away from that game thinking, damn that rookie is an asshole https://t.co/ebTLOyoef0