Ράσελ για Ριβς: «Μεγάλα... καρύδια» (vid)

Ο Ριβς με μεγάλο τρίποντο έστειλε τους Λέικερς στα ημιτελικά του In-Season Tournament και μετά το τέλος, ο Ράσελ πέταξε μια φοβερή ατάκα.

Οι Λέικερς κατάφεραν να επιβιώσουν και να φτάσουν στη νίκη κόντρα στους Σανς και την πρόκριση στον ημιτελικό του In-Season Tournament. Ο ΛεΜπρόν είχε 15 πόντους στην 4η περίοδο και ο Όστιν Ριβς έβαλε το μεγάλο τρίποντο που υπέγραψε τη νίκη των λιμνάνθρωπων. Όμως μετά το τέλος την παράσταση έκλεψε ο Ντ'Άντζελο Ράσελ.

Εκεί όπου ο Όστιν Ριβς μιλούσε στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράσελ πετάχθηκε και πέταξε τη φοβερή ατάκα, η οποία έδειχνε το... κρύο αίμα του συμπαίκτη του και την ικανότητα του να... μιλάει στις κρίσιμες καταστάσεις. «Μεγάλα καρύδια», φώναξε, με τον Ριβς να ξαφνιάζεται λιγάκι και στη συνέχεια να το καλύπτει με ένα χαμόγελο. Πάντως ο Ριβς αποδεικνύεται σπουδαία λύση για τους Λέικερς τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας πολλές φορές την ευθύνη στα κρίσιμα.

“BIG NUTS.”



D’Angelo Russell crashed Austin Reaves’ postgame interviews after hitting a crucial 3 for the Lakers 😅



(via @michaelcorvoNBA) pic.twitter.com/BVwWSUwALw