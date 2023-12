Ο Ντε Άαρον Φοξ των Σακραμέντο Κινγκς και ο Τζούλιους Ραντλ των Νιου Γιορκ Νικς ήταν οι παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή, αντίστοιχα. Οι Τσετ Χόλμγκρεν και Χάιμε Χάσκεζ αναδείχθηκαν rookies του μήνα.

Ο Ντε 'Ααρον Φοξ μέτρησε 31.7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8.7 ασίστ, με τους Σακραμέντο Κινγκς να έχουν ρεκόρ 2-1 και να ετοιμάζονται για τα προημιτελικά του In-Season Tournament.

Ο Τζούλιους Ραντλ οδήγησε τους Νιου Γιορκ Νικς σε ρεκόρ 3-0, μετρώντας 24.7 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ, με τους Νικς επίσης να συμμετέχουν στα προημιτελικά του... Κυπέλλου του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τίτλο

