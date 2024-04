Ρέτζι Μίλερ, Πέτζα Στογιάκοβιτς και Ρόμειν Σατο θα εισαχθούν στο Hall Of Fame της FIBA τον Σεπτέμβρη του 2024.

Τρεις παίκτες που έχουν γράψει την δική τους λαμπρή ιστορία στο μπάσκετ θα μπουν στο Ηall Of Fame της FIBA τον Σεπτέμβρη. Αρχικά στην κλάση του 2024 θα είναι ο θρύλος των Πέισερς και έναν εκ των σπουδαιότερων σουτέρ ever, τον Ρέτζι Μίλερ.

Μαζί του ο πρώην του ΠΑΟΚ και επίσης ασύλληπτο σουτέρ και θρύλο της Σερβίας και των Κινγκς, Πέτζα Στογιάκοβιτς, αλλά και πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2011 με τους Μάβερικς.

Επίσης παρέα θα τους κάνει ο Ρομέιν Σάτο που πανηγύρισε την Euroleague του 2011 με τον Παναθηναϊκό. Στο FIBA Hall of Fame θα μπουν μεταξύ άλλων και ο προπονητής Νταν Πίτερσον, αλλά και ο Νεοζηλανδός Κερκ Πένι.

Introducing... the FIBA Hall of Fame Class of 2024 🌟 pic.twitter.com/XZAYnLS4zl