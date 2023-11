Χωρίς τον ηγέτη τους, Τζίμι Μπάτλερ, οι Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Στο NBA, οι Μαϊάμι Χιτ υποδέχονται τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/11, 2:30) τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους γηπεδούχους να μην έχουν στη διάθεσή τους, έναν από τους καλύτερους παίκτες τους, τον Τζίμι Μπάτλερ.

Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος φόργουορντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλό του, κάτι το οποίο θα τον αναγκάσει να μην παίξει στο ματς με τους Μπακς. Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα 20,7 πόντους ενώ παράλληλα μετράει 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 33,3 λεπτά συμμετοχής.

Για μία ακόμη φορά η ομάδα από το Μαϊάμι δεν θα μπορέσει να έχει κόντρα στα «ελάφια» έναν από τους βασικούς παίκτες της, αφού στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση δεν είχε πατήσει παρκέ ο Μπαμ Αντεμπάγιο, εξαιτίας τραυματισμού.

Η επίσημη ενημέρωση των Μαϊάμι Χιτ:

UPDATE: Jimmy Butler (ankle) has been ruled out of tonight’s game. https://t.co/ElyeFn2JTz