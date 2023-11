Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ βγαίνει για μία ακόμη φορά νικητής. Ο γκαρντ των Πέλικανς, ο οποίος διαγνώσθηκε με κατάρρευση πνεύμονα στις αρχές Νοεμβρίου είναι έτοιμος να επιστρέψει.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είναι σκληρό... καρύδι. Στις 4 Νοεμβρίου έγινε γνωστό πως υπέστη κατάρρευση στον δεξιό πνεύμονα! Και κάτι παραπάνω από 20 ημέρες αργότερα, είναι έτοιμος να πατήσει ξανά στο παρκέ.

Ο ΜακΚόλουμ κάνει ήδη προπονήσεις και η λογική αναφέρει ότι μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στους Σίξερς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/11), αλλιώς θα είναι πανέτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Σπερς, τα ξημερώματα της 2ης ημέρας του Δεκεμβρίου.

Κατά το διάστημα της απουσίας του (11 αγώνες) οι Πέλικανς έχουν ρεκόρ 5-2, ενώ ο ΜακΚόλουμ στο διάστημα που αγωνίστηκε (6 αγώνες) μέτρησε 21.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ. Παράλληλα, είχε 38% στα σουτ τριών πόντων.

Μάλιστα, πριν γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας, είχε προλάβει να σημειώσει 33 πόντους απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Τη φετινή σεζόν οι Πέλικανς μετρούν 9 νίκες και 8 ήττες και βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης.

Pelicans guard CJ McCollum (lung) plans to take part in shoot around Wednesday and could return to action as early as that night against the visiting Sixers if all goes well, a source told @andscape. McCollum last played on November 4th when he suffered a right collapsed lung.