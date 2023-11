Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε εξετάσεις στο ημίχρονο κόντρα στους Κλίπερς, με τον ίδιο να μην πιστεύει ότι ο αντίχειράς του έχει σπάσει, όμως οι Μάβερικς τρέχουν για περαιτέρω εξετάσεις υπό τον φόβο τραυματισμού του σταρ τους.

Τα είχαν όλα οι Μάβερικς στην αναμέτρηση με τους Κλίπερς μετά τη βαριά τους ήττα, τους ήρθαν και... τσουβαλάτα με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ πρώτα έγινε στόχος της επίθεσης των Κλίπερς, με τον Γουέστμπρουκ να το φωνάζει δυνατά και παρά την 30άρα του, αποκάλυψε πως αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στον αντίχειρα.

Ο ίδιος όπως δήλωσε αμέσως μετά την αναμέτρηση έκανε εξετάσεις στο ημίχρονο αλλά συνέχισε να αγωνίζεται. «Δεν νομίζω ότι έχει σπάσει. Οι εξετάζεις αρχικά έδειξαν ότι ήταν σπασμένο. Θα δούμε την Κυριακή στο Ντάλας με περισσότερες εξετάσεις ποια είναι η κατάσταση του αντίχειρα» ήταν τα λόγια του Ντόντσιτς.

Φυσικά οι Μάβερικς βρίσκονται σε... αναμμένα κάρβουνα όσον αφορά τον σούπερ σταρ τους και θέλουν να προβούν σε νέες εξετάσεις μέσα στη μέρα για να διαπιστωθεί το πρόβλημα του αντίχειρα.

Luka Doncic told reporters he got an X-ray on his thumb at halftime in the Dallas Mavericks' loss against the Los Angeles Clippers. He doesn't think it's broken, but will undergo further examination in Texas.



"I don't think it's broken. The X-rays, initially, was that it… pic.twitter.com/Ebup7E6IKa