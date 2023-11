Τον Λούκα Ντόντσιτς έβαλε στο σημάδι του ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, με τους Κλίπερς να επικρατούν τελικά με άνεση των Μάβερικς... χτυπώντας τον Σλοβένο σταρ.

Στόχο τον Λούκα Ντόντσιτς έβαλαν οι Κλίπερς, διά στόματος Ράσελ Γουέστμπρουκ. Η παρέα των σταρ του Λος Άντζελες διέγνωσε πως ο Σλοβένος δεν έχει και ιδιαίτερη διάθεση στην άμυνα και έτσι παρά τους 30 πόντους που πέτυχε, η συμμετοχή του στο παρκέ θα έφερνε κέρδος.

Κάτι που συνέχισε να φωνάζει ο Γουέστμπρουκ μετά από ένα καλάθι και φάουλ το οποίο πέτυχε μπροστά του. «Πηγαίνετε πάνω του» ήταν τα λόγια του Ρας, που προέτρεψε τους συμπαίκτες του να συνεχίσουν να επιτίθενται κατά μέτωπο στον Ντόντσιτς, την ώρα που βέβαια το παιχνίδι είχε φανεί πως κρίθηκε, μιας και απέμεναν λιγότερα από πέντε λεπτά.

Ο Ντόντσιτς πήγε στον πάγκο και οι Μάβερικς υποχρεώθηκαν σε μία βαριά ήττα από τους Κλίπερς.

“GO AT HIM!”



Russell Westbrook had a message for his teammates after scoring on Luka Doncic 👀pic.twitter.com/NqFQmVdwC4