Ο Τζος Γκίντεϊ κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου, όμως το κοινό των Θάντερ έσπευσε να τον στηρίξει κατά την παρουσίασή του ως μέλος της αρχικής πεντάδας με τους Σίξερς.

Τις τελευταίες ημέρες η κουβέντα γύρω από τον Γκίντεϊ μόνο μπασκετική δεν είναι. Οι κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκου τον έφεραν αντιμέτωπο με σοβαρά μπλεξίματα, αφού το ζήτημα όπως είναι λογικό παραμένει πολύ σοβαρό και πήρε διαστάσεις.

Ωστόσο το κοινό των Θάντερ έδειξε πως στηρίζει τον Αυστραλό. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του ονόματός του στην αναμέτρηση με τους Σίξερς, ο Γκίντεϊ όχι μόνο δεν είχε χλιαρές αντιδράσεις προς το πρόσωπό του αλλά αποθεώθηκε κιόλας.

Ο ίδιος είχε προλάβει να δηλώσει πως δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο επί του θέματος, αλλά όπως είναι λογικό οι απαντήσεις θα έρθουν τις επόμενες ημέρες.

Crowd reaction to Josh Giddey being introduced in the starting lineup: pic.twitter.com/1EJXkLodfZ