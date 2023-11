Ο Τζος Γκίντεϊ τοποθετήθηκε στο σοβαρό ζήτημα της αποπλάνησης ανήλικης, αφού φαίνεται να έχει σχέση με μία 15χρονη μαθήτρια, δίχως ουσιαστικά να... τοποθετηθεί.

Τα νέα για τον Τζος Γκίντεϊ έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, αλλά τόσο οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όσο και ο ίδιος ο παίκτης φάνηκαν εντελώς απροετοιμάστοι.

Ο Αυστραλός γκαρντ βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ερς (μεσάνυχτα Σαββάτου, 25/11) και όπως ήταν λογικό, ρωτήθηκε για το επίμαχο θέμα της σχέσης του με μία 15χρονη μαθήτρια.

«Καταλαβαίνω την ερώτηση», αποκρίθηκε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή». Κάτι ανάλογο υποστήριξε και ο προπονητής του, Μαρκ Ντάγκνολντ, τονίζοντας ότι είναι προσωπικό θέμα.

Δείτε το βίντεο:

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x