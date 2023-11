Το κολέγιο του Ρικ Πιτίνο είχε έναν... εκλεκτό καλεσμένο στα court seats, μιας και ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να δώσει το παρών στην αναμέτρηση με τους Crusaders.

Φαν του κολεγιακού μπάσκετ φαίνεται πως είναι ο Κέβιν Ντουράντ. Ο σούπερ σταρ των Σανς δεν είχε υποχρεώσεις τη μέρα που μας πέρασε και έτσι βρήκε την ευκαιρία να δει από κοντά το παιχνίδι των St. John's Red Storm, της ομάδας δηλαδή που κοουτσάρει ο Ρικ Πιτίνο απέναντι στους Crusaders.

Ο Ντουράντ κάθισε στην άκρη του παρκέ και μάλιστα έφερε γούρι όπως αποδείχθηκε, καθώς τα παιδιά του Πιτίνο επικράτησαν με το ευρύ 91-45, δείχνοντας την ανωτερότητά τους.

Thanks for stopping by KD! 🤝 pic.twitter.com/E6jPEvnNlc