Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε την αποδέσμευση του Φίλιπ Πετρούσεφ από το Σακραμέντο και ακολούθως, ο ρεπόρτερ των Κινγκς, Τζέιμς Χαμ εξήγησε πως ο Σέρβος φόργουορντ-σέντερ ετοιμάζεται να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/11, ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε την είδηση πως οι Σακραμέντο Κινγκς αφήνουν ελεύθερο τον Φίλιπ Πετρούσεφ, εξηγώντας πως ο Σέρβος ψηλός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Ο Πετρούσεφ, δευτεραθλητής κόσμου στο πρόσφατο Μουντομπάσκετ με την Εθνική Σερβίας μετακόμισε στο Σακραμέντο στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Κλίπερς, δίχως να βρει ρόλο στο rotation των «Βασιλιάδων», μετρώντας δυο ολιγόλεπτες συμμετοχές.

Μετά την αποκάλυψη του Βοϊναρόφσκι, ο ρεπόρτερ των Σακραμέντο Κινγκς, Τζέιμς Χαμ εξήγησε πως ο Πετρούσεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού αφού είναι έτοιμος να υπογράψει το συμβόλαιο που του δίνουν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Σέρβος ψηλός μέτρησε πέρσι 8.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 34 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα.

According to a league source, the Sacramento Kings are waiving Filip Petrusev and opening up a roster spot. Petrusev is set to sign with Olympiacos of the Greek league. The Kings roster now stands at 17, including two-way players.