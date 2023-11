Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ασταμάτητος και φέτος, κάνοντας αδιανόητα πράγματα ειδικά στα πέντε τελευταία ματς.

Είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ξεχωριστό υβρίδιο που πολύ δύσκολα μαρκάρεται από οποιονδήποτε αντίπαλο, αφού πάντα σουτάρει από πάνω του. Ο Κέβιν Ντουράντ κάνει απίστευτα πράγματα φέτος με τους Σανς, κουβαλώντας τους σε πολλά ματς.

Ο KD περνάει εξαιρετική φάση στην καριέρα του, κάτι που εκμεταλλεύονται οι ήλιοι που τον βλέπουν να... πετά. Ειδικά τα όσα μας δείχνει στα 5 τελευταία ματς, είναι τρελά. Ο σταρ του Φοίνιξ έχει 34.2 πόντους, 7.2 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 60% στα σουτ και 68% τρίποντα, αλλά και 100% στις βολές.

Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό ή έστω λίγο πιο κάτω, σίγουρα θα παλέψει και για το βραβείο του MVP, αν οι Σανς είναι ψηλά στην κατάταξη της Δύσης, κάτι που μοιάζει πιθανό.

