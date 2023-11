Ασίστ εκεί που δεν υπάρχουν φαντάζεται ο Λούκα Ντόντσιτς που πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε και αυτό. Μπορεί ο Καϊρί Ίρβινγκ να ήταν ο πρωταγωνιστής στο φινάλε, βάζοντας το τρίποντο που «σκότωσε» τους Λέικερς, ωστόσο ο μαγικός Σλοβένος έκανε πάσα... ποδιά στον ΛεΜπρόν.

Άλλωστε είναι γνωστό πως ο Ντόντσιτς βλέπει πάσες και διαδρόμους εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι, βλέποντας τον ΛεΜπρόν, σημάδεψε τον χώρο που υπήρχε κάτω από τα πόδια του και πέρασε πάσα για γωνιαίο τρίποντο.

Φυσικά η έμπνευση αυτή έγινε αμέσως viral, προκαλώντας την έκπληξη ακόμα και του ίδιου του «βασιλιά» που δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

Luka Doncic just nutmegged LeBron James 😱



We are truely living in Luka's world...pic.twitter.com/Eam9cmUopi