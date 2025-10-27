Οι Ντάλας Μάβερικς σημείωσαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα του NBA κερδίζοντας τους Τορόντο Ράπτορς εντός έδρας με 139-129.

Στο 3ο ματς της σεζόν και ύστερα από δύο σερί ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν στο NBA, οι Ντάλας Μάβερικς έμελλε να... σπάσουν το ρόδι κόντρα στους Ράπτορς.

Φυσικά τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στο νούμερο «1» του draft και δη στον Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με 22 πόντους και 8/14 εντός παιδιάς.

Ο... παλιός, όμως, ήταν αλλιώς καθώς ο Άντονι Ντέιβις είχε ένα «γεμάτο» double double με 25 πόντους (11/13 δίποντα, 3/8 βολές) και 11 ριμπάουντ, όπως επίσης 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 τάπες. Πολύ καλή και η απόδοση του Ντ' Άντζελο Ράσελ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε 24 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Για λογαριασμό των Ράπτορς (1-2 επίσης), ο Σκότι Μπαρνς ήταν εξαιρετικός με 33 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράντον Ίνγκραμ πρόσθεσε άλλους 22 πόντους με 10/16 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-32, 64-66, 103-91, 139-129.