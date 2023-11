Ο Μάικλ Πόρτερ δεν πασάρει ούτε με... αίτηση για άλλη μια σεζόν, κάτι που φαίνεται από τα νούμερα του.

Δεν του αρέσει η πάσα του Μάικλ Πόρτερ. Δεν την έχει στο ρεπερτόριο. Ο περιφερειακός των Νάγκετς με το που παίρνει τη μπάλα στα χέρια του, τις περισσότερες φορές σουτάρει. Δυσκολεύεται πολύ στο να πασάρει σε συμπαίκτη. Κάποιος που βλέπει τα ματς του Ντένβερ, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Την παίρνει και αμέσως το μπουμπουνίζει χωρίς να δει ποτέ πάσα.

Ένα στατιστικό που δείχνει με τον καλύτερο τρόπο πως ο Πόρτερ είναι τσακωμένος με την πάσα, είναι πως στα 4 τελευταία παιχνίδια του έχει 0 ασίστ σε 130 λεπτά. Θέλει προσπάθεια για να πετύχεις κάτι τέτοιο. Σίγουρα πάντως δεν φαίνεται να ενοχλεί τον ίδιο και τους Νάγκετς, αφού αυτό ειναι το στυλ του από τη στιγμή που πάτησε στο ΝΒΑ το πόδι του.

Michael Porter Jr. over his last 4 games:



0 assists

130 minutes



Porter this past offseason: “I’m aware of the Michael ‘Never Swing The Rock’ Porter Jr… I’m one of the best shooters in the league, humbly. I don’t see [shot] contests. It doesn’t feel contested.” pic.twitter.com/fSK3yXw0mO