Οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τζόρνταν Πουλ. Για πολλούς λόγους.

Ο Τζόρνταν Πουλ δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του. Από τη μία είναι η ανυπαρξία των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και από την άλλη, οι μέτριες εμφανίσεις του, αλλά και η γενικότερη αδιαφορία που έχει επιδείξει, ειδικά σε τάιμ άουτ της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Γουίζαρντς σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να τον βγάλουν στην αγορά για μία ενδεχόμενη ανταλλαγή, καθώς δεν τον θεωρούν ως «ακρογωνιαίο λίθο» για την ομάδα.

Τη φετινή σεζόν ο Πουλ μετράει 15.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, ενώ σουτάρει με 27.8% στα τρίποντα και 39.2% στα εντός παιδιάς.

