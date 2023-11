Ο Τζόρνταν Πουλ δεν έχει βγει καθόλου στους Γουίζαρντς, οι οποίοι πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Η μετακίνηση του Πουλ από τους Γουόριορς στους Γουίζαρντς, αντιμετωπίστηκε με θετικό τρόπο από την Γουάσινκτον, η οποία πίστεψε πως βρήκε έναν παίκτη που μπορεί να στηρίξει το οικοδόμημα της. Ωστόσο στο παρκέ τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο Πουλ δυσκολεύεται πολύ να προσφέρει στους πρωτεουσιάνους όταν βρίσκονται στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα, οι αντίπαλοι κάνουν πλάκα. Μόλις σε δύο ματς σούταρε με πάνω από 50%, με τους Γουίζαρντς να βρίσκονται στο 2-8.

*Σε παρένθεση ο δείκτης +/- που δείχνει το τι κάνει η ομάδα του όταν βρίσκεται στο παρκέ. Σχεδόν σε όλα τα ματς αρνητικό πρόσημο.

6/16 σουτ με Ράπτορς (-12)

5/12 σουτ με Νετς (-22)

6/14 σουτ με Χόρνετς (-17)

3/12 σουτ με Χόρνετς (-5)

8/15 σουτ με Σίξερς (-4)

8/14 σουτ με Μαίάμι (-21)

5/13 σουτ με Ατλάντα (-22)

5/11 σουτ με Σέλτικς (-29)

8/23 σουτ με Γκρίζλις (+13)

7/18 σουτ με Πέισερς (-12)

