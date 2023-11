O Nτέιμιαν Λίλαρντ πέτυχε κάτι που δεν έχει ξαναεμφανιστεί από παίκτη των Μπακς σε ματς.

Ο Γιάννης δεν αγωνίστηκε στο ματς των Μπακς με το Τορόντο και έτσι ο Λίλαρντ βγήκε μπροστά για να καθαρίσει τους Καναδούς, οδηγώντας σε μεγάλη νίκη τα ελάφια.

Ο γκαρντ του Μιλγουόκι είχε κέφια και σταμάτησε στους 37 πόντους, ενώ μοίρασε 13 ασίστ και κατέβασε 4 ριμπάουντ, κάνοντας το κομμάτι του σε μια δύσκολη έδρα. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε μια ιδιαίτερη επίδοση.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς με 35+ πόντους, αλλά και 35+ πόντους που έφτιαξε από ασίστ δικιά του στο ίδιο ματς. Ένα ιδιαίτερο στατιστικό για τον Dame που δείχνει να έχει προσαρμοστεί τέλεια στο Μιλγουόκι.

Damian Lillard is the first player in Bucks history to score 35 points and assist on 35 points in the same game.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/jMXj8Oh4NM