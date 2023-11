O Nτρέιμοντ Γκριν δεν τη γλίτωσε για το κεφαλοκλείδωμα στον Ρούντι Γκομπέρ.

Ένα απίστευτο χάος ξέσπασε στο κέντρο του γηπέδου στο ματς των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων. Αποβλήθηκαν οι... πρωτοστάτες Κλέι Τόμπσον και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, αλλά και ο Ντρέιμοντ Γκριν για κεφαλοκλείδωμα στον Ρούντι Γκομπέρ.

Φυσικά το ΝΒΑ δεν γινόταν να το αφήσει όλο αυτό ατιμώρητο και επέβαλε ποινή πέντε αγωνιστικών στον Γκριν. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το παρελθόν του όχι και τόσο ήσυχου Ντρέιμοντ. Επιπλέον ο παίκτης θα χάσει κάτι λιγότερο από 800.000 δολάρια από την απουσία του, ενώ με πρόστιμο 25.000 δολαρίων τιμωρήθηκαν οι Γκομπέρ, Τόμπσον και ΜακΝτάνιελς.

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY 😱



Draymond Green had Rudy Gobert in a chokehold 😳pic.twitter.com/GRqleoD3e7