Ο νέος... βασιλιάς των αποδυτηρίων των Σακραμέντο Κινγκς, για μία ημέρα, έγινε ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Μπράουν.

Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν διάφορες παραδόσεις μετά τις νίκες τους. Δεν είναι μόνο η ακτίνα που ανάβει ο εκάστοτε πρωταγωνιστής, με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι ο τελευταίος που λαμβάνει αυτή την τιμή, αλλά και ο... Βασιλιάς των αποδυτηρίων!

Μετά από κάθε αγώνας, οι παίκτες επιλέγουν κάποιον για να φορέσει το στέμμα και να βρεθεί στο θρόνο, με γνώμονα τις αμυντικές του επιδόσεις. Φυσικά και η φωτογραφία του νέου... βασιλιά είναι απαραίτητη.

Ο Μάικ Μπράουν ήθελε να στέψει τον Κίγκαν Μάρεϊ για την άμυνα που έπαιξε στην επικράτηση του Σακραμέντο απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά οι παίκτες ήθελαν τον προπονητή τους, επειδή συμπλήρωσε 400 νίκες στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ!

Πλέον, ο Μπράουν είναι ένας από τους οκτώ εν ενεργεία προπονητές με τουλάχιστον 400 νίκες στο βιογραφικό τους.

