Με τον Σάσα Βεζένκοβ να έχει 11 πόντους σε 17 λεπτά, οι Σακραμέντο Κινκς σημείωσαν την 3η σερί τους νίκη κερδίζοντας αυτήν την φορά τους Καβαλίερς με 132-120.

Μπορεί στα τελευταία ματς να μην είχε ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής, μπορεί να είχε πετύχει μόλις 10 πόντους σε πέντε παιχνίδια με 4/15 εντός παιδιάς στο σύνολο (εκ των οποίων έχοντας γράψει και ένα DNP) ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοβ επέστρεψε και επέστρεψε και... δριμύτερος!

Απέναντι στους Κλίβελαντ όχι μόνο πήρε χρόνο συμμετοχής μένοντας στο παρκέ για 17 λεπτά αλλά φρόντισε να ισοφαρίσει και το career high του στο ΝΒΑ! Συγκεκριμένα πέτυχε 11 πόντους (σ.σ. όσους είχε και κόντρα στους Λέικερς στις 29/10) έχοντας 1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα και 2 ριμπάουντ. Μάλιστα με δικό του τρίποντο στην τελευταία περίοδο οι Κινγκς ξέφυγαν με +20 πόντους επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους απέναντι στους Καβαλίερς.

Αυτή ήταν η 4η νίκη των Κινγκς σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 6-5. Για τους νικητές ο ΝτεΆαρον Φοξ ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση είχε 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς και 6 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς από τον Κίγκαν Μάρεϊ ο οποίος πρόσθεσε άλλιου 25 πόντους με 5/8 τρίποντα και 8 ριμπάουντ.

Με 20+ πόντους τελείωσαν το ματς άλλοι δύο παίκτες των Σακραμέντο Κινγκς! Ο Ντομάντας Σαμπόνις «άγγιξε» το triple double (23π., 10ασ., 9ριμπ.) ενώ ο Χουέρτερ είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα. Συνολικά οι Κινγκς μέτρησαν 20/42 σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα.

Για τους Καβαλίερς που έχουν 4-6 ρεκόρ και 3-3 εκτός έδρας, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Λεβέρτ (21π.., 7/13 σουτ) και Μαξ Στρους (19π., 5/9τρ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 68-60, 110-89, 132-120.

