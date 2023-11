Ο Σάσα Βεζένκοβ δέχθηκε την καθολική αναγνώριση από την ομάδα του, καθώς τόσο ο προπονητής Μάικ Μπράουν, όσο και ο Ντε'Ααρον Φοξ μίλησαν με τα καλύτερα λόγια.

Οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις έχοντας 11 πόντους σε 17 λεπτά συμμετοχής.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε το πρώτο του «light the beam» γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της ομάδας. Μετά το τέλος γνώρισε την αποθέωση από τα μέλη των Κινγκς, αφού τόσο ο προπονητής όσο και ο Φοξ μίλησαν με τα καλύτερα λόγια.

O Μάικ Μπράουν είπε ότι «ο Σάσα ήρθε από τον πάγκο και μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Έχει τρομερή αίσθηση του παιχνιδιού και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έβαλε μερικά μεγάλα σουτ και το να έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν στο παρκέ δίνει χώρο σε όλους» ενώ ο Ντε'Ααρον Φοξ σχολίασε:

«Νομίζω ότι διασκεδάζει περισσότερο. Και είναι δύσκολο για εκείνον να έρθει εδώ μόνος του. Είναι μια διαφορετική μετάβαση. Νιώθω ότι είναι μια δύσκολη μετάβαση και μια μετάβαση η οποία πιθανώς οι περισσότεροι από εμάς δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνουμε. Αισθάνομαι ότι αρχίζει να απολαμβάνει τον εαυτό του. Και όταν παίρνει τα σουτ, αυτομάτως σου αφαιρεί και ένα βάρος από πάνω σου».

“He’s [enjoying] playing basketball right now and that’s great for him, and that’s great for us.”



