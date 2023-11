O Bίκτορ Ολαντίπο βρίσκεται στη Γερμανία και προπονείται στο γήπεδο της Μπάγερν.

Ο Βίκτορ Ολαντίπο ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στα καλά standards του στο ΝΒΑ και αυτή τη στιγμή τον έχουν οι Ρόκετς στο ρόστερ τους. Πάντως ο Ολαντίπο βρίσκεται στη Γερμανία, όπου έκανε προπόνηση στο γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου, τη Mercedes Benz Arena.

Σύμφωνα με το BasketNews, ο 31χρονος γκαρντ υποβάλλεται σε θεραπεία από τον γνωστό γιατρό Hans-Wilhelm Muller-Wollfahrt. Ο συγκεκριμένος γιατρός έχει αναλάβει στο παρελθόν αθλητές παγκόσμιας κλάσης όπως ο θρύλος του στίβου, Γιουσέιν Μπολτ, αλλά και παίκτες από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας και την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπάγερν.

Victor Oladipo was spotted inside the Bayern Munich Arena, BMW Park 👀



There's a valid reason for the Houston Rockets guard presence in Germany ⤵️https://t.co/YK7JxRezUyhttps://t.co/9JQvbSXZeX