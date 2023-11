Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θα αγωνιστεί στυν αναμέτρηση των Λέικερς με τους Μπλέιζερς.

Mε μια σημαντική απουσία θα παραταχθούν οι Λέικερς κόντρα στους Μπλέιζερς στο αποψινό ματς (05:00). Οι λιμνάνθρωποι δεν θα υπολογίζουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στο Πόρτλαντ, αφού έχει πρόβλημα στην αριστερή γάμπα που δεν του επιτρέπει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

Για άλλη μια σεζόν ο ΛεΜπρόν είναι ο κορυφαίος παίκτης των Λέικερς, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις. Μετρά 25.2 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Οι Λέικερς βρίσκονται στο 4-5, με τον Βασιλιά να παιζει και στα 9 παιχνίδια τους. Όμως με τους Μπλέιζερς δεν θα συνεχίσει το σερί.

Lakers‘ LeBron James has been ruled out vs. Portland with left calf contusion.