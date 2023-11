O Kέλι Ούμπρε απέφυγε τα χειρότερα, αλλά θα μείνει εκτός επ' αόριστον.

Tα ξημερώματα της Κυριακής έγινε γνωστό πως ο Κέλι Ούμπρε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κόντα στο σπίτι του στη Φιλαδέλφεια. Ο περιφερειακός των Σίξερς πήγ στο νοσοκομείο, έχοντας κοντά του αρκετό κόσμο από τους Σίξερς. Πήρε εξιτήριο και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια γλίτωσα τα χειρότερα.

O Ούμπρε έσπασε πλευρά, ενώ υπάρχουν αρκετοί μώλωπς κει κοψίματα στο σώμα του μετά το περιστατικό με το αυτοκίνητο. Πάντως ο παίκτης έχει αποφείγει ακόμα πιο σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά θα αναγκαστεί να χάσει αρκετό χρόνο. Έδωσε πολλές λύσεις στους Σίξερς μέχρι τώρα, αφού μέτρησε 16.3 πόντους κατά μέσο όρο.

Sources: 76ers G/F Kelly Oubre Jr. sustained broken ribs and an assortment of bruises and cuts to his body after being struck by a car in Philadelphia on Saturday night. Oubre fortunately avoided more serious injuries, but will now miss significant time.