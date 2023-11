Ο γκαρντ-φόργουορντ των Σίξερς, Κέλι Ούμπρε, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Φιλαντέλφια κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους και διακόμιστηκε στο νοσοκομείο!

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε τα ξημερώματα της Κυριακής 12/11 ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κέλι Ούμπρε έκανε βόλτα κοντά στο σπίτι του στη Φιλαντέλφια όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο!

Ο γκαρντ-φόργουορντ των Σίξερς διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τους ανθρώπους του οργανισμού, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο Ντάριλ Μόρεϊ.

Ο Ούμπρε πήρε εξιτήριο αλλά αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα επιστρέψει μέσα στη σεζόν.

Σε οκτώ συμμετοχές με τους Σίξερς, τις πέντε ως starter, μέτρησε 16.3 πόντους και 5.1 ριμπάουντ στα 29 λεπτά μ.ό. που έμεινε στο παρκέ.

Kelly Oubre Jr., has been released from a Philadelphia-area hospital, a Sixers spokesman tells ESPN. Oubre Jr., will work closely with the 76ers medical staff on treatment and care for his injuries. He is expected to miss a significant period of time. https://t.co/S1oaT6WeRc