Οι Χοκς θέλησαν να προαναγγείλουν το in-season tournament με έναν ιδιαίτερο τρόπο, διαφημίζοντας την πλατφόρμα Only Fans.

Επιθετικό marketing από τους Χοκς. Η Ατλάντα το πήγε σε άλλο... επίπεδο, αφού έφτιαξε ένα video για να προαναγγείλει το in-season tournament, το οποίο διαφήμισε την πλατφόρμα Only Fans. Μάλιστα έγινε χαμός με αυτή τη δημοσίευση, αφού το post έφτασε τις 41.5 εκατ. views!

«Μόνο οι φίλαθλοι των Χοκς ξέρουν που βρίσκεται η αληθινή δράση, ξέρουν τι θέλουν να δουν και πού να το βρουν» αναφέρει μια γυναικεία φωνή στο video, στο οποίο το γεράκι των Χοκς βρίσκεται στο κρεβάτι και αρχίζει τα... αγγίγματα. Μάλιστα στο τέλος αναφέρει: «Το νέο in-season tournament του NBA. Γίνετε μέλος και ξυπνήστε την άγρια πλευρά σας».

Only Hawks Fans know where the real action is 👀



