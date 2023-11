Ο Κλέι Τόμπσον θέλει να ξεχάσει την τελευταία επίθεση κόντρα στο Ντένβερ.

Είναι ένας από τους κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας ο Κλέι Τόμπσον, όμως κόντρα στους Νάγκετς πήρε ένα σουτ το οποίο θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα.

Οι Γουόριορς ηττήθηκαν από την ομάδα του Γιόκιτς, με τον Κλέι να έχει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Με το σκορ στο 108-105 οι πολεμιστές έφυγαν στον αιφνιδιασμό και ο Τόμπσον έφυγε ανενόχλητος για να πατήσει γερά και να εκτελέσει αμαρκάριστο τρίποντο. Ωστόσο κάπως έχασε τον έλεγχο της μπάλας και σούταρε πολύ περίεργα. Η μπάλα έφυγε προς τα πάνω χωρίς να πλησιάσει το καλάθι. Σαν να του γλίστρησε. Σπάνιο στιγμιότυπο πάντως για σουτέρ της κλάσης του.

Δείτε τη φάση

Klay had a chance to tie the game in the final possession 😬 pic.twitter.com/IxSoTfCzmQ