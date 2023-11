Μπρουκς για ΛεΜπρόν: «Έτοιμος να τον... κλειδώσω» (vid)

Ο Ντίλον Μπρουκς είναι πανέτοιμος για το ματς με τους Λέικερς και τον ΛέΜπρόν.

Οι Λέικερς είχαν παράπονα από τη διαιτησία του ματς με τους Χιτ και δεν δίστασαν να στείλουν video στη λίγκα, διαμαρτυρόμενοι για φάουλ που δεν δόθηκαν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχοντας μέσα αρκετές φάσεις που θεωρούν ότι αδικήθηκαν.

Το NBA ενημέρωσε τον κόσμο για τα όσα σφυρίχτηκαν στα τελευταία δύο λεπτά και τόνισε πως δεν έγινε κανένα λάθος, με τον Βασιλιά να απαντά. Πάντως ο σταρ των λιμνάνθρωπων θα έχει άλλο ένα πρόβλημα να... λύσει στο ματς με τους Ρόκετς που έρχεται. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον villain του ΝΒΑ, τον Ντίλον Μπρουκς που φέτος κάνει εντυπωσιακά πράγματα στα τρίποντα.

Ο παίκτης του Χιούστον έστειλε μήνυμα στον ΛεΜπρόν, μιλώντας στο SB Nation: «Eίμαι έτοιμος να τον κλειδώσω», είπε με μπόλικη αυτοπεποίθηση.

