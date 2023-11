Σενγκούν: Ο «πύργος» των Ρόκετς έγινε playmaker και άλλαξε επίπεδο (vids)

O Aλπερέν Σενγκούν έχει εκτοξεύσει το παιχνίδι του και το Gazzetta γράφει για τον σέντερ των Ρόκετς που πασάσει σαν playmaker.

Οι Ρόκετς ξεκίνησαν τη σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες, αφού διαθέτουν ένα ελπιδοφόρο σύνολο (Σενγκούν, Σμιθ, Γκριν, Έισον), στο οποίο προστέθηκαν οι πολύτιμοι Φρεντ ΒανΒλίτ και Ντίλον Μπρούκς. Η σεζόν έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 3-3, όμως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ο Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Τούρκος σέντερ εντυπωσιάζει και έχει ανέβει επίπεδο, δείχνοντας πως αντιλαμβάνεται εξαιρετικά την κάθε φάση, λειτουργώντας πλέον σαν ένας point center για τους συμπαίκτες του. Ένας playmaker σε κορμί σέντερ.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο Τούρκος σέντερ αποτελεί πλέον έναν εκ των κορυφαίων πασέρ της λίγκας. Όχι μόνο σαν σέντερ, αλλά γενικότετα. Βρίσκεται στην 12η θέση σε όλο το ΝΒΑ στον συγκεκριμένο τομέα με 7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ μιλάμε για τον δεύτερο καλύτερο σέντερ πίσω από τον Γιόκιτς που μοιράζει 8.4.

Τον διακρίνει μια φοβερή συνέπεια στον τομέα της ασίστ. Πάντα βοηθά την ομάδα του στον συγκεκριμένο τομέα. Μοίραζε έξι με τους Μάτζικ, ενώ είχε 7 με Γουόριορς και Σπερς. Σταμάτησε στις 4 με τη Σάρλοτ, ενώ μέτρησε 7 και 12 τελικές πάσες στα δύο παιχνίδια με το Σακραμέντο. Πλέον οι Ρόκετς πατάνε πάνω του σε αρκετές περιπτώσεις στην επίθεση τους για να κάνει τον προτελευταίο αποδέκτη της επίθεσης πριν μοιράσει σε συμπαίκτη του για το καλάθι. Τον εμπιστεύονται, αφού πασάρει εκπληκτικά και εκείνος τους δικαιώνει.

Νιώθει καλά πάνω στο παρκέ και βλέπει πάσες και... κοψίματα των συμπαικτών του που δύσκολα βλέπουν σέντερ και παίκτες του ύψους του. Το Χιούστον μπορεί να... χτίσει πάνω στον πύργο του, τόσο σαν δημιουργό, αλλά και σαν εκτελεστή, αφού και στον τομέα του σκοραρίσματος τα πηγαίνει περίφημα.

Alperen Sengun in 25 minutes:



17 PTS

8 REB

12 AST

7-13 FG

+30



Joins Hakeem as the only Rockets center with more than two 15/5/10 games over the last 40 seasons. https://t.co/TFCEe6nmlN