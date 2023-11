Δυσκολεύονται στο ξεκίνημα της σεζόν οι Σανς και δεν μπορούν να χτίσουν ένα σερί νικών. Σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει και η απουσία του Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο ματς με τους ήλιους. Πάντως σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αυτό πρέπει να αλλάξει.

Ο έμπειρος γκαρντ πιθανότατα θα κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στους Μπουλς τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφού το status έχει αναβαθμιστεί σε αμφίβολος. Ο Μπιλ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πλάτη και έτσι ακόμα δεν έχουμε δει παρέα στο παρκέ την τριάδα Ντουράντ-Μπούκερ-Μπιλ.

Suns‘ Bradley Beal (back) could make his debut vs. Bulls on Wednesday. He has been upgraded to questionable.