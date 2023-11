Οι Λος Άντζελες Λέικερς έφτασαν πολύ κοντά στην ολοκληρωτική ανατροπή αλλά το σουτ του Ρέντις, βγαλμένο από το playbook του Ντάρβιν Χαμ, δεν βρήκε στόχο.

Οι προπονητές δίνουν οδηγίες και οι παίκτες πρέπει να τις εκτελούν. Αυτό ακριβώς έγινε και στην τελευταία φάση του αγώνα Χιτ-Λέικερς στο Μαϊάμι.

Η ομάδα του Λος Άντζελες είχε κάνει την ανατροπή από το -10 με τέσσερα λεπτά για το τέλος και στην τελευταία επίθεση κρατούσε την τύχη στα χέρια της.

Μπορεί ο περισσότερος κόσμος να περίμενε τον Λεμπρόν να πάρει το τελευταίο σουτ, αλλά ήταν εκείνος που «δημιούργησε» για τον Καμ Ρέντις.

Αν και οι Λέικερς ήταν μόλις έναν πόντο πίσω στο σκορ και θα μπορούσαν να επιχειρήσουν δίποντο, το play που είχε δείξει ο Ντάρβιν Χαμ στο τάιμ άουτ έδινε τη δυνατότητα για ελεύθερο τρίποντο στον Ρέντις. Ο παίκτης των Λέικερς αστόχησε και η νίκη πήγε στα χέρια των Χιτ.

Εάν ευστοχούσε κανείς δεν θα έλεγε τώρα για την επιλογή του προπονητή των Λέικερς. Πάντως το πλάνο του εκτελέστηκε κατά γράμμα από τους παίκτες!

Δείτε το play που σχεδίασε ο Χαμ...

so he drew the last play where LeBron had to pass it to CAM REDDISH??? 😭



we’re doomed pic.twitter.com/toWQ4eDn7Q