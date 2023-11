Παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς θα είναι από εδώ και στο εξής ο Τζος Πρίμο, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία.

Μπορεί στους Κλίπερς να περιμένουν πλέον άπαντες την πρώτη εμφάνιση του Χάρντεν, η οποία πιθανότατα θα συμβεί απέναντι στους Νικς, ο σχεδιασμός προχωράει. Η ομάδα του Λος Άντζελες απέκτησε τον Τζος Πρίμο, τον οποίο είχαν αποδεσμεύσει πέρσι οι Σπερς.

Ο λόγος που το Νο12 του Draft για το 2021 δε στέριωσε στους Σπερς είχε να κάνει με το ότι ήταν επιδειξίας. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για ζητήματα ψυχικής υγείας με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμβιβασμό.

Οι Κλίπερς μόλις ενημέρωσε το NBA ότι ο Πρίμο θα τιμωρηθεί με ποινή τεσσάρων αγώνων, έδρασαν γρήγορα για να τον κάνουν δικό τους. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις 4 φορές με το Σαν Αντόνιο, όπου σε 23.3 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 7 πόντους, 4.5 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Μάλιστα οι Κλίπερς αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία και στον Ξαβιέ Μουν, ο οποίος το καλοκαίρι αγωνίστηκε με τη φανέλα τους στο Summer League, αλλά με two-way συμβόλαιο.

The Los Angeles Clippers are planning to convert two-way guard Josh Primo on a standard NBA contract and sign guard Xavier Moon to a two-way deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/poMYZ1vhJ3