Ο Τζέιμς Χάρντεν μετράει αντίστροφα για την πρώτη εμφάνιση της φετινής σεζόν, η οποία θα σημάνει και το ντεμπούτο του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς φόρτωσαν το ρόστερ τους με έναν ακόμη All Star παίκτη, τον Τζέιμς Χάρντεν, με σκοπό να τα δώσουν όλα τη φετινή σεζόν για το πρωτάθλημα.

Ο Χάρντεν αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τους Κλίπερς τα ξημερώματα της Τρίτης (7/11) σε ένα θρυλικό γήπεδο, το «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν», έδρα των Νιου Γιορκ Νικς (02:30).

Μάλιστα, σύμφωνα με το Athletic, ο Τάι Λου σκέφτεται να ξεκινήσει με ματς με την πεντάδα των Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν, Πολ Τζορτζ, Καουάι Λέοναρντ και Ίβιτσα Ζούμπατς.

Ο Χάρντεν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη φετινή σεζόν, αφού τόσο καιρό είχε απαιτήσει ανταλλαγή από τους Φιλαντέλφια 76ερς. Κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

James Harden will debut Monday vs. the Knicks at Madison Square Garden, sources tell @ShamsCharania and @LawMurraytheNU.



L.A.'s starting lineup going forward:



◽️ Russell Westbrook

◽️ Harden

◽️ Paul George

◽️ Kawhi Leonard

◽️ Ivica Zubac pic.twitter.com/QvdFRGcMus