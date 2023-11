Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... έχασε την προπόνηση των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο προπονητής της ομάδας, Έιντριαν Γκρίφιν τόνισε ότι θα αγωνιστεί απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς. Εκτός και ο Λίλαρντ, για προσωπικούς λόγους.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν προπόνηση μετ' εμποδίων, ωστόσο ο Έιντριαν Γκρίφιν αναμένεται να έχει γεμάτο το... οπλοστάσιό του στην αναμέτρηση κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς (ξημερώματα Σαββάτου, 4/11, 01:30).

Τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ απουσίασαν από την προπόνηση, ωστόσο αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στους Νικς. Ο Giannis έμεινε εκτός, χωρίς ο προπονητής του να εξηγήσει το λόγο. Ωστόσο, για τον Λίλαρντ η αιτία ήταν ένα προσωπικό ζήτημα.

Όλο οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους και ο Κρις Μίντλετον συμμετείχαν στην προπόνηση. Οι Μπακς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 2-2, ενώ οι Νικς βρίσκονται στο 2-3.

