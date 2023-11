Ο Φρανκ Βόγκελ εξέφρασε τα παράπονά του για την τελευταία φάση του αγώνα στο Σανς-Σπερς θεωρώντας ότι έγινε φάουλ στον Ντουράντ από τον Κέλντον Τζόνσον.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να ανατρέψουν διαφορά 20 πόντων στα μέσα της 3ης περιόδου και να «αποδράσουν» από το Φοίνιξ με τη νίκη με 115-114.

Τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Κέλντον Τζόνσον πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Κέβιν Ντουράντ στα 3'' πριν από το τέλος για να πετύχει το νικητήριο καλάθι της ομάδας του. Η φάση ξεσήκωσε μπόλικη συζήτηση μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Footprint Center» της Αριζόνα, με τον προπονητή των Φοίνιξ Σανς να εκφράζει τα παράπονά του για μη καταλογισμό φάουλ.

«Του έγινε φάουλ, αλλά οι διαιτητές δεν το έδωσαν» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Φρανκ Βόγκελ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

“They fouled (Kevin Durant). The refs didn’t call it.”



Frank Vogel did NOT hold back on apparent late game missed call.



